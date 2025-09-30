Симбиоз прошлого и настоящего. В зоне СВО применили новый тип маневренной войны

Военкор Пегов: ВС РФ используют лошадей в дополнение к пехоте и мотогруппам

Российские военнослужащие в зоне СВО начали использовать тактику кавалерийских штурмов. Военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo опубликовал фрагмент репортажа с тренировочного полигона.

На полигоне девятая бригада отрабатывала навыки конных штурмов. Командир группы с позывным Хан рассказал, как штурмовики осваивают «донбасско-кавказско-среднеазиатское ноу-хау». По словам военного, лошади обеспечивают более высокую мобильность, при этом передвигаются бесшумно.

«Для этих задач выбрана карачаевская порода — гордые, сильные и невероятно выносливые животные, идеально приспособленные к сложному рельефу», — уточнил Хан.

Лошади помогают бойцам сохранить силы во время многокилометровых маршей в полной выкладке. По словам Хана, лошади прошли специальное обучение, чтобы не бояться выстрелов и работать в паре с пехотой.

В Харьковской области российские бойцы провели операцию с продвижением по газовой трубе для захода в Купянск. Военные использовали плоские тачки для продвижения по узкой трубе общей протяженностью около четырех километров.