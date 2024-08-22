Силы РФ «продвигаются быстрее, чем ожидалось». Жителей Димитрова эвакуируют к концу недели

CNN: власти Димитрова сделают все, чтобы эвакуировать жителей к 25 августа

Фото: РИА «Новости»

Власти Димитрова (украинское название — Мирноград), расположенного на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Рспублики, бросили все силы, чтобы до конца этой недели вывезти из города местных жителей. Об в эфире телеканала CNN заявил исполняющий обязанности главы военной администрации населенного пункта Юрий Третьяк.

По его словам, российские войска продвигаются к городу «быстрее, чем ожидалось».

Третьяк рассказал, что многие жители Димитрова не желают покидать город и прячут своих детей от властей.

Он отметил, что есть и такие люди, которые еще несколько дней назад категорически не хотели уезжать из своих домов, но сейчас они изменили решение и начали переезд в другие населенные пункты.

На днях российским бойцам удалось освободить населенный пункт Желанное. Также на этом участке фронта военные разгромили четыре бригады ВСУ и Нацгвардии, а также отразили шесть контратак.

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