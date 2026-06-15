Силы ПВО за сутки сбили две ракеты «Фламинго» и два снаряда HIMARS в зоне СВО

В течение суток российские силы ПВО ликвидировали 10 авиабомб, два реактивных снаряда HIMARS и две крылатые ракеты «Фламинго» ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две крылатые ракеты наземного базирования „Фламинго“», — заявили в ведомстве.

Также средства противовоздушной обороны ликвидировали 453 вражеских беспилотника.

Помимо этого, российские войска ударными беспилотниками, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесли удары по складам и сборочным цехам дальних БПЛА противника, а также по временным базам ВСУ и иностранных наемников в 146 районах.

Еще Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Артема в ДНР. Поселок расположен к западу от города Константиновка.