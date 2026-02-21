Силы ПВО за шесть часов уничтожили 89 дронов над регионами России

Средства противовоздушной обороны за шесть часов отразили массированную атаку беспилотников на российские регионы. Об этом сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

В период с 14:00 до 20:00 по столичному времени военные перехватили и уничтожили 89 украинских БПЛА самолетного типа.

Наибольшее число дронов сбили над Брянской областью — 61 аппарат. Еще 19 беспилотников уничтожили в небе над Белгородской областью, семь — над Курской, и два — над Калужской областью.

Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 77 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Больше всего дронов сбили в Краснодарском крае — 24 аппарата, 13 — Крыму, девять — в Курской области.