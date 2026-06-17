Силы ПВО за шесть часов уничтожили 27 украинских БПЛА над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и ликвидировали 27 БПЛА ВСУ над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в военном ведомстве.

Российские военные ликвидировали вражеские БПЛА над Брянской, Белгородской, Воронежской и Курской областями, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

До этого военное ведомство сообщало, что с 09:00 до 14:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА над московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря, Краснодарским краем и восемью областями.

Ранее ВС России уничтожили боевой десантный катер Combat Boat 90 ВСУ.