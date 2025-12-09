Силы ПВО за шесть часов сбили 38 дронов над российскими регионами

Российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотников за шесть часов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Воздушная атака произошла во второй половине дня над территориями шести регионов страны.

Наиболее интенсивной атака оказалась в небе над Брянской областью. Там дежурные средства ПВО сбили 21 беспилотник самолетного типа.

Над Калужской областью перехватили шесть целей.

Еще семь аппаратов уничтожили над территорией Московского региона. Из них четыре дрона летели непосредственно на Москву.

Системы ПВО в то же время работали над Белгородской и Тульской областями. Над каждым из этих регионов сбили по два беспилотных летательных аппарата.

Ранее после атаки беспилотников в Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Там с утра пострадали 14 человек, из которых семерым потребовалась госпитализация.