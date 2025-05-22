Силы ПВО с полуночи уничтожили 35 беспилотников над Подмосковьем

С полуночи 22 мая силы ПВО уничтожили 35 беспилотников на территории Московского региона. Об этом сообщили в Минобороны.

Последний БПЛА на подлете к столице, судя по сообщению мэра Сергея Собянина, сбили около 05:30.

По данным Минобороны, с 00.00 до 05.30 22 мая дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны.

Большую часть (35) — над территорией Московского региона, 14 БпЛА — над территорией Орловской области, 12 БПЛА — над Курской областью, 11 БпЛА — над территорией Белгородской области, 10 дронов — над территорией Тульской области, девять — над Калужской областью, семь — над Воронежской областью.

Кроме ого, по три дрона уничтожили над территориями Липецкой и Смоленской областей, один БПЛА — над Брянской областью.