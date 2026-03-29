Силы ПВО за пять часов сбили почти 30 украинских дронов над 10 регионами России

С 08:00 до 13:00 российские средства ПВО сбили 27 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Дроны уничтожили над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тульской, Смоленской, Ленинградской, Псковской областями, Республикой Крым и Московским регионом.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны ликвидировали более 200 беспилотников над территорией России. Помимо тех регионов, где дроны сбили днем, атаке подверглись Краснодарский край, Тверская, Саратовская, Самарская, Ростовская, Пензенская, Новгородская, Калужская, Воронежская, Волгоградская области и акватория Черного моря.

На подлете к Москве за прошедшую ночь уничтожили шесть беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале, что на месте падения обломков одного из БПЛА работали специалисты.