Режим ЧС ввели в Воронеже после теракта с дронами ВСУ

Губернатор Гусев заявил о режиме ЧС в Воронеже и увеличении числа раненых до 24

Созданный в Воронеже оперативный штаб после налета украинских беспилотников принял решение о введении в городе режима чрезвычайной ситуации для скорейшего устранения последствий теракта. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев .

Он добавил, что, по последним данным, число пострадавших горожан выросло с 16 до 24 человек, среди которых четверо детей. Состояние одного ребенка врачи оценили как удовлетворительные, двое получили травмы средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии.

Среди раненых взрослых 56-летний мужчина впал в кому, еще два человека остаются в тяжелом состоянии, а девять получили травмы средней степени тяжести.

«Проходят лечение в ведущих медицинских учреждениях Воронежа 17 человек, в том числе дети. Остальным помощь продолжает оказываться амбулаторно», — подчеркнул Гусев.

Упавшие обломки сбитых беспилотников, по его словам, повредили фасады и окна в 12 многоквартирных и трех частных домах. Кроме того, пострадали припаркованные автомобили, крупный бизнес-центр, магазины и нежилые объекты.

Ремонтом пострадавших зданий займутся бригады из сотрудников Госжилинспекции, Фонда капитального ремонта, управляющих компаний и девелоперских фирм. Для горожан, которые пока не могут вернуться домой, открыли пункты временного размещения.

Украинские беспилотники атаковали Воронеж в ночь на вторник, 15 июля. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 12 дронов. Обломки одного из летательных аппаратов упали на жилой дом.