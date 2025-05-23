Силы ПВО за ночь уничтожили над Россией 112 беспилотников

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Больше всего дронов сбили над Московским регионом — 24 БПЛА. Также 11 беспилотников ликвидировали над Курской областью.

«Восемь БПЛА — над территорией Орловской области, 18 БПЛА — над территорией Тульской области, 22 БПЛА — над территорией Республики Крым», — отметили в ведомстве.

Еще восемь дронов уничтожили над Брянской областью, шесть — над Рязанской, пять — над Калужской, по три над Белгородской и Ивановской, два — над Владимирской и по одному — над Воронежской и Липецкой областями.

Также в ряде российских аэропортов вводили ограничения на прием и вылет воздушных судов. В 06:00 по московскому времени их сняли. Речь идет об авиагаванях в Иваново, Калуге, Костроме, Тамбове и Ярославле.