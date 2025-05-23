В аэропортах Иваново, Костромы, Калуги, Тамбова и Ярославля сняли ограничения

Запрет на полеты самолетов сняли в аэропортах Иваново, Калуги, Костромы, Тамбова и Ярославля. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«В аэропортах Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Кострома (Сокеркино), Тамбов (Донское) и Ярославль (Туношна) с 06:00 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказал он.

По словам Кореняко, запрет вводили для обеспечения безопасности полетов. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов сделали все возможное, чтобы обезопасить клиентов.

До этого пресс-секретарь Росавиации заявил о снятии ограничений в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Запреты на прием и выпуск воздушных судов в них вводили после полуночи.

Вчера ночью также были ограничения на полеты самолетов в авиагаванях Москвы и Подмосковья. Мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении 26 беспилотников на подлете к городу.