Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 13

Собянин: на подлете к Москве сбили 13 беспилотников

Силы ПВО отразили атаку еще четырех беспилотников, которые летели в сторону российской столицы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в телеграм-канале .

Всего за несколько часов вблизи Москвы уничтожили 13 дронов. На местах падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Для обеспечения безопасности полетов Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. Позднее авиагавани возобновили работу в штатном режиме.

В ночь на 26 февраля силы противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотников. Дроны уничтожили над Брянской, Тульской, Калужской, Белгородской и Воронежской областями, а также над акваторией Черного и Азовского морей.