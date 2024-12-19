Один человек пострадал при атаке беспилотников в Ростовской области

Слюсарь: при атаке беспилотников под Ростовом один человек получил ранения

В результате падения обломков украинских БПЛА в Ростовской области ранения получил один человек. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что область попала массированный обстрел со стороны противника.

«К сожалению один человек в населенном пункте под Ростовом получил ранения из-за падения фрагментов беспилотника», — написал врио губернатора.

Кроме того, в ночь на 19 декабря нефтехранилище «НЗНП» в Новошахтинске загорелось после атаки БПЛА, на место выехали экстренные службы.

Ранее Слюсарь сообщил, что средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили большую часть целей. Всего ВСУ выпустили три ракеты и более 30 беспилотных летательных аппаратов, под угрозой оказались Каменск, Батайск, Шахты, Таганрог, Новошахинск и Миллерово.