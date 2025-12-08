Силы ПВО за ночь уничтожили 67 беспилотников ВСУ над Россией

За ночь средства противовоздушной обороны сбили 67 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов ликвидировали на Брянской областью, также 12 БПЛА сбили над Саратовской, 11 — над Ростовской, девять — над Волгоградской, по два — над Курской, Ленинградской, Тульской и Московским регионом, по одному — над Калужской, Орловской и Смоленской областями.

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что атаку БПЛА отразили в Шолоховском, Боковском, Верхнедонском, Миллеровском и Чертковском районах. В последнем повреждения получила ЛЭП, из-за чего село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны оказались обесточены. В поселке свет быстро восстановили, а в хуторах ремонтники начнут работу, когда посветлеет.