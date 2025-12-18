Силы ПВО за ночь уничтожили 47 беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 47 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В период с 23:00 по московскому времени 17 декабря до 07:00 18 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов ликвидировали над Брянской областью — 31. Также пять дронов сбили над Черным морем, по четыре — над Крымом и Белгородом, три — над Ростовской областью.

При этом в темное время суток с 20:00 до 07:00 сбили 77 украинских беспилотника.

В результате налета дронов в Ростовской области пострадали девять человек и трое погибли. БПЛА сбили над Ростовом-на-Дону, Батайском и Таганрогом. В ростовском порту загорелось судно, там погибло два человека. В Батайске загорелись дома. Четверым пострадавшим врачи помогли сразу, троих госпитализировали, но один пациент скончался.