Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник в небе над четырьмя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 16 беспилотников сбили над Воронежской областью, девять – над Белгородской, пять – над Ростовской и еще один – над Курской.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отмечал, что дроны сбили в трех районах региона, среди местных жителей никто не пострадал. Воздушная опасность в области продолжается.

Днем ранее Минобороны России ранее сообщило, что зенитчики сбили 126 дронов ВСУ над шестью регионами страны. Наибольшее количество дронов уничтожили над Волгоградской область — 64. Атакам противника подверглись также Белгородская, Воронежская, Ростовская, Брянская и Курская области.