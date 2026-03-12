Средства ПВО сбили беспилотники в пяти районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в пяти районах Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

«Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в пяти районах — Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском, Каменском, Мясниковском», — написал он.

Ранее в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что украинские войска атаковали беспилотниками компрессорные станции «Русская» под Анапой и «Береговая» в Туапсе. Кроме того, за последние две недели на объекты, которые поставляют газ на «Голубой» и «Турецкий» потоки, противники совершили 12 атак.

Как отметили в Минобороны, целью ВСУ стал срыв поставок газа европейским потребителям. Однако системы ПВО и РЭБ отразили атаку, объекты не получили повреждений.