Силы ПВО за ночь сбили 69 беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 69 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов сбили над Курской областью — 28, еще 27 ликвидировали над Брянской, пять — над Белгородской, три — над Тульской, по два — над Орловской и Калужской, по одному — над Астраханской и Воронежской областями.

Ранее УФСБ России по Донецкой Народной Республике сообщило, что за минувшую неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» отразила 205 попыток атак украинских беспилотников. Больше всего дронов ликвидировали над Донецком и Макеевкой — 174.