Силы ПВО за ночь сбили 65 украинских БПЛА над Россией

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего беспилотников сбили над Воронежской областью — 18, также 16 БПЛА ликвидировали над Рязанской, 14 — над Белгородской, семь — над Тульской, четыре — над Брянской, три — над Липецкой, два — над Тамбовской областью и один — над Крымом.

Сегодня ночью Telegram-канал Shot сообщил, что в небе над Рязанью сбили несколько украинских беспилотников. Местные жители сообщили о громких звуках в районе трех часов ночи. Всего прогремели около десятка мощных хлопков из разных частей города.