Силы ПВО ликвидировали около 60 дронов в Ростовской области

Ночью и утром силы противовоздушной обороны уничтожили около 60 беспилотников в Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс» .

«По уточненной информации сегодня ночью и утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около шести десятков БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и пяти районах области», — заявил он.

БПЛА ликвидировали над Миллеровском, Верхнедонском, Чертковском, Милютинском и Шолоховском районами. В результате ЧП погиб местный житель. Его семье окажут всю необходимую помощь.

«Двое пострадавших по-прежнему находятся в больнице. Это сотрудники грузовой станции вокзала в городе Гуково. Врачи оказывают помощь», — написал Слюсарь.

После падения обломков беспилотников в Красносулинском районе начался пожар, огонь уже потушили. Еще одно возгорание произошло в Гуково, на месте ЧП работают экстренные службы.