Силы ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 43 беспилотника ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего беспилотников ликвидировали над Ростовской областью — 23, также 11 дронов уничтожили над Волгоградской областью, пять — над Курской, три — над Крымом и один — над Белгородской.

Сегодня ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате налета дрона погиб один мужчина. Глава региона выразил соболезнования его родным и близким.

Также во время ЧП рядом с погибшим ехал его брат. Он выжил, но сильно пострадал, мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки.