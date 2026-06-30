С 22 по 28 июня в результате ударов со стороны ВСУ пострадали 285 россиян. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на еженедельный доклад посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 327 мирных жителей: ранены 285 человека, в том числе девять несовершеннолетних, погибли 42 человека, в том числе два несовершеннолетних», — заявил он.

Кроме того, за указанный период ВСУ выпустили в сторону российских объектов не менее 5126 боеприпасов. Еще за эту неделю украинские силы совершили серию намеренных ударов по жилым зонам и объектам гражданской инфраструктуры в разных регионах страны.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что киевский режим проявляет свою нацистскую сущность, совершая удары по российским гражданским объектам.