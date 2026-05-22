Силы ПВО за ночь сбили 217 украинских БПЛА над российскими регионами

За минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 217 украинских беспилотников самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

БПЛА противника ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской, Тверской, Ярославской и другими областями.

Также беспилотники ВСУ сбивали над Санкт-Петербургом и московским регионом.

Ранее стало известно, что в Белгородской области украинский дрон ударил по автомобилю с мирным жителем. Находившегося в машине мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с множеством ранений.

