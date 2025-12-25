Один человек пострадал после атаки БПЛА в Брянской области

Одна женщина пострадала в результате атаки беспилотников в Брянской области, ее отвезли в больницу. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

«В результате атаки БПЛА в селе Глинищево Брянского района, к сожалению, осколочные ранения получила мирная жительница», — написал он.

По словам главы региона, пострадавшую быстро отправили в больницу, оказали ей необходимую медицинскую помощь. Также в результате атаки в одном из жилых домов разбились стекла. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Ночью мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении девяти беспилотников над Московским регионом. О первом градоначальник рассказал после полуночи, а других четырех ближе к 03:00, еще о четырех — после. По словам Собянина, на места падения обломков БПЛА прибыли оперативные службы.