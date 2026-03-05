Силы ПВО уничтожили беспилотники в четырех районах Ростовской области

Вечером и ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА в четырех районах Ростовской области — Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском, Тарасовском. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется», — написал он.

Вчера вечером около 10 взрывов прогремели над Сочи, Анапой и федеральной территорией «Сириус». Работала система ПВО по украинским дронам.

Как сообщил телеграм-канал Shot со ссылкой на очевидцев, было как минимум две волны взрывов. Первая случилась в 19:30, а через некоторое время раздалась вторая. Не менее трех раз звучали сирены воздушной тревоги. Самые громкие хлопки прозвучали в Лазаревском районе, Адлере, Сириусе и Анапе. Также в небе были яркие вспышки.