Силы ПВО за несколько часов сбили 77 дронов ВСУ над регионами России
Силы противовоздушной обороны уничтожили 77 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над семью регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что с 20:00 до 23:50 по московскому времени перехвачены 77 украинских дронов. На Курской областью сбили 42 БПЛА. Также 14 беспилотников зафиксировали в Белгородской области.
Еще девять дронов ликвидировали в Подмосковье. В небе над Орловской областью сбили восемь вражеских БПЛА. Российские зенитчики предотвратили атаку ВСУ в Калужской, Рязанской и Тульской областях.
Мэр Сергей Собяни ранее сообщил, что общее количество БПЛА, летевших на Москву, достигло 27. Обломок одного из дронов обнаружили на территории детского сада в Домодедове.
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