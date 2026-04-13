Силы ПВО за неделю сбили не менее 2019 дронов ВСУ над Россией

РИА «Новости»: силы ПВО сбили больше всего дронов ВСУ над Россией 6 и 9 апреля

Силы противовоздушной обороны за неделю перехватили и ликвидировали не менее 2019 украинских беспилотников над территорией России. РИА «Новости» изучило данные Минобороны РФ, подсчитав количество уничтоженных вражеских БПЛА.

«Наибольшее количество беспилотников были сбиты 6 и 9 апреля, 693 и 339 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России», — уточнили в агентстве.

До этого журналисты подсчитали, сколько вражеских дронов российские военные перехватили и сбили за период с 30 марта по 5 апреля над российскими регионами. Тогда за неделю силы ПВО ликвидировали не менее 1904 БПЛА. Наибольшее количество вражеских беспилотников сбили 30 марта и 4 апреля — 312 и 308 соответственно.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема осудил пролет украинских беспилотников через Финляндию для атак на российские регионы. Он возмутился, что власти Финляндии ведут страну к прямому военному столкновению.