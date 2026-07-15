Силы ПВО за день уничтожили 155 БПЛА ВСУ в небе над Россией

Минобороны: силы ПВО за 13 часов сбили 155 украинских БПЛА над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 155 украинских БПЛА над российскими регионами с 08:00 до 21:00 15 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение дня в период с 08:00 до 21:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в военном ведомстве.

Российские военнослужащие ликвидировали вражеские БПЛА над Крымом, акваторией Азовского моря, Краснодарским краем и еще над восемью областями — Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Тульской.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры российских ударов по украинским кораблям и сухогрузам в украинских портах — в Одессе и Николаевской области.