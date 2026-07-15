Минобороны показало кадры ударов по сухогрузам и кораблям в украинских портах

Расчеты БПЛА «Герань-4 Сикер» поразили сухогрузы в одесском порту «Черноморск» и украинские корабли в Днепро-Буговском порту Николаевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, опубликовавшая видео с поражением целей.

Ударные беспилотники нанесли удары по кораблям и сухогрузам — как уже вышедшим из порта и находившимся в акватории, так и стоящим на причалах.

В среду, 15 июля, пресс-служба Минобороны сообщила об ударе по двум судам с грузом военного назначения в порту Одессы. В ведомстве подчеркнули, что оба сухогруза стояли на якоре в ожидании разгрузки вооружения, предназначенного для ВСУ.

Также в зону поражения российских войск попало еще одно судно, доставившее груз для украинских боевиков в порт «Южный».