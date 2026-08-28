Силы ПВО за день сбили 112 украинских беспилотников над регионами России

Минобороны: 112 дронов уничтожили над регионами России и Черным морем

Дежурные средства противовоздушной обороны в течении пятницы, 28 августа, уничтожили 112 беспилотников самолетного типа, запущенных с территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что вражеские летательные аппараты проникли в воздушное пространство Белгородской, Брянской и Курской областей.

Также средства противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники над Калужской, Орловской, Тульской и Ярославскими областями, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

В ночь на пятницу, 28 августа, российские регионы атаковали 512 беспилотников, запущенных с территории Украины. Минобороны сообщило, что все летательные аппараты уничтожители дежурные средства ПВО.

В ведомстве уточнили, что дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской и Липецкой областями. А также в воздушном пространстве Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской и Ярославская областей.

Еще часть беспилотников ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.