Силы ПВО за день сбили 109 беспилотников ВСУ над Россией

В Минобороны доложили об уничтожении 109 украинских БПЛА над Россией за 12 часов

Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 109 БПЛА ВСУ за 12 часов вторника, 1 сентября. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Беспилотники начали уничтожать около 08:00. Налет продолжался до 20:00. Украинские аппараты своевременно засекли в полете и нейтрализовали.

Отражать попытку налета пришлось в небе над восемью российскими регионами и прилегающими акваториями. Воздушные цели сбивали над Московской областью, Крымским полуостровом и Черным морем. Кроме того, БПЛА ВСУ уничтожали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Орловской областями.

Все нейтрализованные объекты относились к категории БПЛА самолетного типа. Военные отработали по целям в штатном режиме, уточнили в Минобороны.

Кроме того, добавили в оборонном ведомстве, на Запорожском направлении российские операторы ударных беспилотников нанесли серию ударов по важным пунктам управления БПЛА ВСУ. Еще один аналогичный центр уничтожили на Днепропетровском направлении.

Ранее во вторник, 1 сентября, в Минобороны докладывали об успешном поражении объектов логистики ВСУ. За день беспилотники вооруженных сил России нейтрализовали военный склад в Одесской области, сухогруз с имуществом ВСУ в порту «Южный» и еще один такое же судно в акватории Черного моря.