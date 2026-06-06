Силы ПВО за 13 часов сбили 339 БПЛА над Россией и Черным морем

Дежурные средства противовоздушной обороны за 13 часов перехватили и ликвидировали 339 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны в своем канале в «Макс» .

«В течение дня в период с 07:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 339 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в военном ведомстве.

Российские военные сбили украинские беспилотники над московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря. Также силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА над 11 регионами России — Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областями.

Ранее в Брянской области средства ПВО сбили 133 БПЛА самолетного типа за минувшую ночь. В Ленобласти также отразили массированную ночную атаку украинских беспилотников.