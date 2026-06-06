Над Брянской областью за ночь сбили 133 беспилотника

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали ночью 133 беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Аппараты сбили подразделения ПВО Министерства обороны, мобильно — огневые группы бригады «БАРС — Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД на транспорте и спецподразделения Росгвардии. На местах работают оперативные и экстренные службы, уточнили в администрации.

Массовую ночную атаку также отразили в Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко уточнил, что за ночь над регионом уничтожили 86 аппаратов. В связи с налетом временно приостановил работу аэропорт Пулково.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан оставаться в своих домах и не выходить на улицу в связи с масштабной атакой БПЛА. Также он предупредил о возможных перебоях мобильного интернета.