Силы ПВО утром 19 ноября сбили 13 беспилотников над двумя регионами России

Утром 19 ноября силы противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотников по двум регионам России. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, в период с 07.15 до 08.35 дежурные средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области и один — над Белгородской областью.
Брянский губернатор Александр Богомаз ранее заявил о шести сбитых дронах в регионе. По предварительным данным, в результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.
О последствиях ликвидации БПЛА в Белгородской области глава региона Вячеслав Гладков информации пока не предоставил.
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