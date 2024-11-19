Силы ПВО утром 19 ноября сбили 13 беспилотников над двумя регионами России

Утром 19 ноября ПВО сбила 13 дронов над Брянской и Белгородской областями

Утром 19 ноября силы противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотников по двум регионам России. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, в период с 07.15 до 08.35 дежурные средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области и один — над Белгородской областью.

Брянский губернатор Александр Богомаз ранее заявил о шести сбитых дронах в регионе. По предварительным данным, в результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.

О последствиях ликвидации БПЛА в Белгородской области глава региона Вячеслав Гладков информации пока не предоставил.