Шесть украинских беспилотников сбили утром 19 ноября над Брянской областью

Силы ПВО обнаружили и уничтожили шесть украинских беспилотников над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Подразделения ПВО продолжают работу по защите нашего региона. Соблюдайте необходимые меры безопасности!» — подчеркнул он.
Пост о шести сбитых БПЛА Богомаз опубликовал в 08:45. В 08:06 он также сообщал о сбитом беспилотнике самолетного типа.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил он.
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