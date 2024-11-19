Шесть украинских беспилотников сбили утром 19 ноября над Брянской областью

Богомаз заявил о 6 сбитых БПЛА в Брянской области утром 19 ноября

Силы ПВО обнаружили и уничтожили шесть украинских беспилотников над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Подразделения ПВО продолжают работу по защите нашего региона. Соблюдайте необходимые меры безопасности!» — подчеркнул он.

Пост о шести сбитых БПЛА Богомаз опубликовал в 08:45. В 08:06 он также сообщал о сбитом беспилотнике самолетного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил он.