Силы ПВО уничтожили в течение дня 8 беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили в течение для 8 июля восемь беспилотников ВСУ, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в «Максе» .

Сообщение о ликвидации первого БПЛА опубликовали в 10:38. В 14:44 и 15:05 заявили об уничтожении двух пар беспилотников.

К 16:07 сбили еще три аппарата. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Прошедшей ночью военные также ликвидировали три беспилотника, направленных на столицу. В области действовал режим ракетной опасности.

Минобороны сообщило, что за ночь с 20:00 до 8:00 над регионами России сбили 415 украинских БПЛА.