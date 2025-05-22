Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Смоленской области

Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Гагаринском округе Смоленской области

В Гагаринском округе Смоленской области средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Василий Анохин.

«Наш регион сегодня ночью подвергся атаке украинских БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата уничтожили силы ПВО министерства обороны в Гагаринском округе. На месте работают оперативные службы», — написал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром в четверг заявлял, что средства ПВО сбили 26 беспилотников ВСУ на подлете к российской столице. Информации о пострадавших пока не поступало, на месте падения обломков работают оперативные службы.

Также военные отразили атаку БПЛА на Тульскую область. Глава региона Дмитрий Миляев отмечал, что никто не пострадал, ситуация находится под контролем властей.