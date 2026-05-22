Силы ПВО уничтожили шестой за сутки беспилотник, летевший на Москву

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на российскую столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе».

«Отражена атака одного БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в 08:28.

Общее количество ликвидированных за сутки беспилотников, летевших на столицу, увеличилось до шести.

Ранее стало известно, что всего за минувшую ночь силы ПВО сбили 217 украинских БПЛА над российскими регионами.

Беспилотники противника атаковали Белгородскую, Воронежскую, Липецкую, Ярославскую, Рязанскую, Тверскую, Брянскую и другие области.