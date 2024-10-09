Силы ПВО уничтожили почти 50 беспилотников над территорией России

«Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что 13 беспилотников ликвидировали над акваторией Азовского моря, один — в Краснодарском крае, по два — в Ростовской и Курской областях, пять — в Белгородской области и 24 — в Брянской области.

Несколько дней назад украинский беспилотник влетел в окно дома под Белгородом, пострадал ребенок. Глава региона Вячеслав Гладков отмечал, что дрон повредил также навес хозяйственной постройки и автомобиль.