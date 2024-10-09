Силы ПВО уничтожили почти 50 беспилотников над территорией России
Минобороны: силы ПВО уничтожили 47 беспилотников над территорией России за ночь
В течение прошлой ночи силы противовоздушной обороны России уничтожили 47 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что 13 беспилотников ликвидировали над акваторией Азовского моря, один — в Краснодарском крае, по два — в Ростовской и Курской областях, пять — в Белгородской области и 24 — в Брянской области.
Несколько дней назад украинский беспилотник влетел в окно дома под Белгородом, пострадал ребенок. Глава региона Вячеслав Гладков отмечал, что дрон повредил также навес хозяйственной постройки и автомобиль.