Силы ПВО уничтожили несколько дронов ВСУ в Воронежской области
Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили несколько дронов ВСУ в пригороде Воронежа и двух районах области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и двух районах области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников», — уточнил глава региона.
Губернатор уточнил, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.
При этом в регионе сохраняется режим опасности атаки беспилотников.
Ранее в Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за угрозы воздушных атак. Городские экстренные службы перевели в состояние экстренного реагирования, а жителям рекомендовали сразу укрыться в случае получения сигнала о воздушной опасности.