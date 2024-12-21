Силы ПВО уничтожили несколько дронов ВСУ в Воронежской области

Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили несколько дронов ВСУ в пригороде Воронежа и двух районах области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и двух районах области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников», — уточнил глава региона.

Губернатор уточнил, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

При этом в регионе сохраняется режим опасности атаки беспилотников.

Ранее в Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за угрозы воздушных атак. Городские экстренные службы перевели в состояние экстренного реагирования, а жителям рекомендовали сразу укрыться в случае получения сигнала о воздушной опасности.