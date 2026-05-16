Силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 15

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника на подлете к столице. В своем телеграм-канале он написал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, общее число сбитых с начала суток БПЛА, летевших в сторону Москвы, достигло 15.

«Уничтожен еще один БПЛА», — написал он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что сегодня утром за два часа средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами страны.

Также в военном ведомстве заявили, что минувшей ночью системы противовоздушной обороны перехватили и нейтрализовали 138 БПЛА над российскими регионами.