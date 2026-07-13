Силы ПВО уничтожили еще 24 беспилотника на подлете к Москве

С начала суток 13 июля силы ПВО уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале .

Первая волна атак пришлась на ночное время: в 0:29 сбили восемь дронов, в 3:19 — еще три. Затем последовала серия попыток в промежутке с 4:36 до 4:59 — системы ПВО отразили три атаки общим числом в 13 БПЛА.

По словам Собянина, на всех местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информацию о пострадавших и разрушениях градоначальник не привел.

Ранее Собянин сообщил, что за минувший вечер, 12 июля, на подлете к Москве российские военные уничтожили 16 украинских беспилотников.