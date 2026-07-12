Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников на подлете к Москве за последние два часа
С 22:00 средства противовоздушной обороны сбили 16 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Первые три дрона уничтожили в 22:20, пять – в 23:01, а спустя чуть менее получаса еще восемь вражеских БПЛА. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Ситуация находится на контроле городских властей и оперативных служб.
Ранее Минобороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 220 украинских беспилотников самолетного типа за 12 часов в воскресенье 12 июля.