Дрон сбили на подлете к Москве, в Подмосковье опасность БПЛА

Сергей Собянин сообщил об уничтожении дрона на подлете к Москве

На подлете к Москве ПВО России сбили украинский беспилотник. Об этом в телеграм-канале рассказал глава российской столицы Сергей Собянин.

Деталей происшествия мэр Москвы не привел. Воздушную угрозу удалось вовремя нейтрализовать, рядом с обломками уничтоженного дрона уже работают экстренные службы.

В свою очередь, глава городского округа Истра Татьяна Витушева в телеграм-канале объявила о действующей опасности атаки беспилотников в подведомственном ей районе. Она призвала сограждан к бдительности и напомнила истринцам о мерах безопасности.

Власти также попросили воздержаться от размещения в интернете фото- и видеоматериалов, которые фиксируют работу защитных систем.

Вечером в пятницу, 1 мая, ПВО сбили над Россией 33 украинских дрона за три часа.