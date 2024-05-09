Силы ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Брянской областью | 360°

09 мая 2024, 05:42
Силы ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Брянской областью
Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона над Клинцовским районом Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил глава региона.
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Также губернатор поблагодарил российских зенитчиков за службу.
До этого около шести украинских беспилотников подавили в Краснодарском крае. Дроны атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой. Повреждения получили несколько резервуаров, когда часть аппаратов упала на территории нефтебазы.
Ранее опасность атаки беспилотников объявляли в Курской области, силы и средства ПВО были приведены в боеготовность, а местных жителей просили быть бдительными.
Днем ранее украинские боевики обстреляли маслодельный комбинат в области, обошлось без пострадавших.
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