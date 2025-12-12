Силы ПВО уничтожили девять летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять беспилотных летательных аппаратов, которые летели на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Граданочальник в течение суток несколько раз сообщал о попытках пролета беспилотных аппаратов в сторону столицы и их последующем уничтожении силами противовоздушной обороны Минобороны России.

Первое сообщение появилось около 02:50 в четверг: по словам мэра, ПВО сбила дрон, летевший на город. Позже, около 05:40, он сообщил об уничтожении еще трех беспилотников. Утром Собянин опубликовал еще два сообщения: в 08:28 мэр сообщил о нейтрализации очередного дрона, а спустя примерно 15 минут — о еще одном сбитом аппарате.

В 09:10 городские власти заявили об отражении атаки двух БПЛА. Во всех случаях на местах падения обломков работают службы экстренного реагирования. Последнее обновление появилось в 13:44, когда Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника и уточнил, что специалисты продолжают обследовать территорию.

За ночь, по данным Минобороны России, системы противовоздушной обороны ночью сбили 90 украинских БПЛА самолетного типа.