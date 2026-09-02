Силы ПВО уничтожили более двух сотен беспилотников над Россией за день
Силы ПВО за день сбили 238 БПЛА ВСУ над 15 регионами России
Над регионами России за день сбили 238 беспилотников украинских войск. Об этом доложила пресс-служба российского оборонного ведомства в телеграм-канале.
Отчет Минобороны охватывает период с 08:00 до 20:00 среды, 2-го сентября. Дежурные расчеты ПВО засекали и сбивали воздушные цели сразу в 15 субъектах страны, а также над акваторией Черного моря.
В зону работы ПВО попали Московская область, Крымский полуостров, а также Брянская, Белгородская, Курская, Орловская, Тамбовская, Рязанская, Калужская, Воронежская, Липецкая, Тульская, Владимирская, Смоленская и Ростовская области.
Все сбитые объекты относились к категории БПЛА самолетного типа. Такие аппараты способны пролетать сотни километров.
Кроме того, утром в среду, 2-го августа, Минобороны России доложило об успешных ударах российских сил по логистическим центрам и портам Украины. Эти объекты использовались для нужд ВСУ.