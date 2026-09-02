Силы ПВО за день сбили 238 БПЛА ВСУ над 15 регионами России

Над регионами России за день сбили 238 беспилотников украинских войск. Об этом доложила пресс-служба российского оборонного ведомства в телеграм-канале .

Отчет Минобороны охватывает период с 08:00 до 20:00 среды, 2-го сентября. Дежурные расчеты ПВО засекали и сбивали воздушные цели сразу в 15 субъектах страны, а также над акваторией Черного моря.

В зону работы ПВО попали Московская область, Крымский полуостров, а также Брянская, Белгородская, Курская, Орловская, Тамбовская, Рязанская, Калужская, Воронежская, Липецкая, Тульская, Владимирская, Смоленская и Ростовская области.

Все сбитые объекты относились к категории БПЛА самолетного типа. Такие аппараты способны пролетать сотни километров.

Кроме того, утром в среду, 2-го августа, Минобороны России доложило об успешных ударах российских сил по логистическим центрам и портам Украины. Эти объекты использовались для нужд ВСУ.