Один человек погиб и четверо пострадали при атаке ВСУ на Ростовскую область

В Таганроге один человек погиб и четверо пострадали при атаке украинских БПЛА на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

«В Таганроге — один человек погиб, четверо пострадали — трое жителей Таганрога и один гражданин иностранного государства. Пострадавшие получили серьезные ранения, по оценкам медиков состояние троих тяжелое», — рассказал он.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Его семье окажут помощь.

Накануне ВСУ атаковали пять районов ЛНР. Пострадали три мирных жителя и сотрудник МЧС, сообщил глава республики Леонид Пасечник.