Силы ПВО уничтожили 75 украинских БПЛА над Россией за ночь

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 75 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Больше всего дронов ликвидировали над Ростовской областью — 46 аппаратов. Еще 22 сбили в Белгородской области, три — в Крыму, два — в Курской области.

«Один БПЛА — над территорией Воронежской области, один БПЛА — над территорией Брянской области», — добавили в Минобороны.

Накануне ВСУ ударили по служебному автобусу в Грайворонском городском округе Белгородской области. Пострадали пять мирных жителей. Серьезные травмы и осколочные ранение получили двое мужчин и две женщины. Еще одному раненому диагностировали баротравму.