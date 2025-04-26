Силы ПВО уничтожили 45 украинских БПЛА за ночь

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны сбили 45 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что 27 беспилотников ликвидировали над Курской областью, 16 — над Белгородской, еще одному над Липецкой и Ростовской.
Днем ранее украинские боевики атаковали храм Новый Иерусалим в населенном пункте Сухарево в Белгородской области. После атаки на территории начался пожар. На место оперативно прибыли экстренные службы.
Ранее в Сети появились видео, якобы демонстрирующие ликвидацию беспилотников силами противовоздушной обороны под Елабугой. В мессенджерах и социальных сетях распространили информацию о якобы успешной атаке, однако сообщения оказалось фейковыми.
Посольство России загорелось в Уругвае
Ветерану в Пушкинском округе присвоили звание «Почетный гражданин»
Глава Подольска проверил качество реставрации памятников ко Дню Победы
Число наемников в рядах ВСУ сократилось
Путину доложили о скором уничтожении оставшихся боевиков ВСУ в Курской области
Школьники высадили цветы на площади Победы в Красноармейске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте